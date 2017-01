Dortmund : l'offre chinoise a fait rire Aubameyang

L'attaquant de 27 ans est d'abord revenu sur l'énorme proposition chinoise du Shanghai SIPG ( LIRE ICI ). "Ça m'a amusé, forcément. Ça fait plaisir de voir que les gens sont prêts à mettre autant d'argent sur la table pour vous avoir, mais ça m'a plutôt amusé", a-t-il indiqué à RMC. Avant de calmer le jeu sur un possible départ au Real Madrid : "Ce n'est pas le moment de parler de ça, surtout que je me sens vraiment bien à Dortmund. Le challenge est encore plus beau. C'est sûr qu'on est un des tops clubs, mais pas vraiment comme le Barça, Madrid ou le Bayern. Ce serait beau de gagner des titres avec cette équipe de Dortmund et j'espère le faire."