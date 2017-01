OM : Cabella remet les choses au clair sur son avenir

Malgré tout, l'ancien Montpelliérain a l'intention de se battre pour retrouver son meilleur niveau. "Quitter le navire ? Non. Parfois, je me suis posé des questions, ça me saoule de ne pas réussir ce que je veux. Ces derniers temps, ce n'est pas que j'étais nul, mais je ne marquais pas. À vingt ans, ça serait passé. À vingt-six, après avoir été international, être passé par l'Angleterre, on attend plus de moi. C'est logique. Fin décembre, je suis parti en vacances en Corse, je me suis posé, en famille, j'ai bien réfléchi. J'ai dit : basta, remets-toi dedans, libère-toi l'esprit. J'ai connu des moments beaucoup plus difficiles", a souligné le milieu de terrain marseillais.