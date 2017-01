Match Manchester United - Liverpool en direct

Manchester United Liverpool 1 - 1 Match terminé 84' Zlatan Ibrahimovic - 27' - James Milner - James Milner

Le film du match en direct 27' But sur penalty de James Milner But sur penalty de 31' Carton jaune pour Dejan Lovren Carton jaune pour 61' Carton jaune pour Georginio Wijnaldum Carton jaune pour Zlatan Ibrahimovic But de 84' 90' Carton jaune pour Roberto Firmino Barbosa de Oliveira Carton jaune pour 90' Carton jaune pour Ander Herrera Aguera Carton jaune pour



A Old Trafford, Manchester United accueille Liverpool dans le cadre de la 21e journée de Premier League . Ce choc promet entre des Red Devils qui viennent de signer, contre Hull en League Cup , un neuvième succès consécutif, et des Reds qui figurent à la deuxième position, à cinq unités de la tête occupée par Chelsea . Proches du podium, les partenaires de Zlatan Ibrahimovic pourraient frapper un grand coup et revenir définitivement dans la course en cas de succès.