Mourinho, Ibra, son statut de star...Les confidences de Pogba

"Moi, j'aime jouer. Je me sens bien partout. Avec tout ce qui s'est passé, avec le transfert, le fait de revenir à Manchester, les gens veulent que je marque, que je sois décisif, parce qu'ils disent qu'à ce prix-là un joueur doit marquer, faire des passes décisives (...) Je dois plus bosser pour l'équipe que penser au personnel. La base du milieu de terrain n'est pas de marquer des buts. S'il peut marquer, c'est un plus. Je dois être décisif dans la récupération, dans le jeu. ""Je suis venu ici car j'ai des objectifs, c'est un gros challenge pour moi. Je pouvais très bien aussi aller au Real Madrid ou à Barcelone, qui étaient intéressés. J'ai choisi de revenir ici parce que je l'avais dans le coeur. J'ai envie de gagner avec Manchester United, je n'ai jamais gagné avec eux. Le prix, je n'y pense même plus. Je suis venu pour jouer au foot (...) Je suis parti car je voulais jouer mais je n'avais pas fini ce que je voulais finir ici.""Comme on dit, c'est le " Special One ", c'est un entraîneur qui m'aide beaucoup, qui peut me faire franchir des étapes. Il a beaucoup d'expérience. J'écoute beaucoup ses conseils quand il me parle, il va me faire avancer dans ma carrière (...) En fait, il me laisse " free ", assez libre pour attaquer et pour défendre. Il nous encourage beaucoup car il ne veut pas de laisser-aller. ""C'est un phénomène, c'est un leader. Il aime bien donner des conseils, il est toujours derrière nous. C'est un peu le grand frère de l'équipe. C'est le petit vieux (rires). C'est le plus ancien du groupe avec beaucoup d'expérience, qui a joué avec de grands joueurs, dans de grands clubs. C'est le leader sur et en dehors du terrain. Il a du charisme, il a une personnalité, il dégage quelque chose. Ce qu'il fait, à son âge, est exceptionnel. ""L'Euro, C'est du passé, c'est une expérience aussi. Je pense beaucoup plus à la Coupe du Monde qui va arriver qu'à l'Euro (...) Quand on voit les joueurs qu'on a, comment on avance, c'est positif. Donc je pense qu'on sera plus fort."