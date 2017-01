Le FC Séville fait tomber le Real Madrid !

Bien parti après le but de Cristiano Ronaldo (67e sur penalty), le club merengue a craqué sur des réalisations de Sergio Ramos (85e csc) et Stevan Jovetic (92e). Conséquence au classement, la Casa Blanca garde la tête mais ne compte plus qu'un point d'avance sur l'écurie andalouse, alors que le FC Barcelone (3e) n'est qu'à deux longueurs. Rappelons cependant que la formation de Zinedine Zidane compte un match en moins que ses deux concurrents.