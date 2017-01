Monaco a maltraité l'OM, l'incroyable série du Real a pris fin... Le Tour d'Europe de la presse

FRANCE

ITALIE

ESPAGNE

ANGLETERRE

On commence avec le journal L'Equipe et la large victoire de Monaco sur le terrain de l'Olympique de Marseille (4-1). Le club de la Principauté a justifié sur la Canebière son statut de "leader princier". Grâce à une meilleure différence de buts que Nice, l'ASM prend les commandes de la Ligue 1 De son côté, La Gazzetta dello Sport s'exprime sur le bel exploit réalisé par la Fiorentina contre la Juventus Turin (2-1). A contrario, la Vieille Dame est stoppée dans son élan et relance bien malgré elle le suspense pour le Scudetto. L'AS Rome, son dauphin, n'a plus qu'un point de retard avec un match en plus.On poursuit avec El Mundo Deportivo qui, en tant que quotidien pro-catalan, se félicite du "KO" subi par le Real Madrid sur la pelouse du FC Séville (2-1). Malgré un avantage au score après un penalty de Cristiano Ronaldo , la Casa Blanca a concédé deux buts dans les cinq dernières minutes.Pour terminer, le Daily Mail revient sur l'échange entre José Mourinho et Jürgen Klopp pendant le choc entre Manchester United et Liverpool (1-1). Au bord du terrain, les deux entraîneurs ont eu une vive discussion après une altercation entre Roberto Firmino et Ander Herrera