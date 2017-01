Nice laisse la tête à Monaco, le Real a craqué à Séville... Les Flops du week-end

Nice perd son leadership.

Les Citizens prennent une valise.

Un de chute pour le Real.

2017 commence mal pour Nice. Une semaine après s'être inclinée à Lorient (2-1) pour le compte des 32es de finale de la Coupe de France , l'écurie azuréenne s'est montrée incapable de dominer Metz, lanterne rouge, dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1. En l'absence de Younès Belhanda, Jean Michaël Seri et Mario Balotelli , les Aiglons se sont contentés d'un score nul et vierge (0-0) au terme d'une performance décevante. Éliminé des coupes nationales et de la C3, le Gym cède sa place de leader à Monaco, vainqueur à Marseille , à la différence de buts.Manchester City est tombé de haut. Candidat au titre, le club mancunien s'est incliné lourdement, dimanche, sur le terrain d'Everton (4-0) à l'occasion de la 21e journée de Premier League . Déjà balayés en décembre par Chelsea (1-3) et Leicester City (2-4), puis dominés à Liverpool (0-1), les hommes de Josep Guardiola n'ont tout simplement pas les armes pour croire au titre. Le constat mathématique est tout aussi accablant : cinquièmes, les partenaires de Sergio Agüero possèdent un retard de dix points sur le leader Chelsea.Le Real Madrid n'est plus invincible ! Après 40 matches sans défaite, le club de la capitale s'est incliné dimanche soir sur le terrain du FC Séville (2-1), lors de la 18e journée de Liga . Encore en tête à cinq minutes du coup de sifflet final après un penalty de Cristiano Ronaldo , la Maison Blanche relance évidemment sans le vouloir le suspense pour le titre. Toujours en tête, avec un match de moins, les protégés de Zinedine Zidane n'ont qu'un point de plus que Séville et deux unités de mieux que le FC Barcelone