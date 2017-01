Bayern : Robben rempile jusqu'en 2018 (Officiel)

L'ailier néerlandais de 32 ans, auteur de cinq buts en Bundesliga cette saison, a bien rempilé jusqu'en juin 2018. "Je suis heureux de disputer une autre année. C'est l'un des meilleurs clubs du monde et Munich est devenu pour moi ma deuxième maison. Je veux continuer à évoluer au plus haut niveau et gagner des titres."