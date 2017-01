Messi, Cavani, Aubameyang... Le classement des meilleurs buteurs de la saison

Sauveur du Barça en Coupe du Roi , face à l'Athletic Bilbao, et encore buteur samedi contre Las Palmas,se trouve à la première place du classement des meilleurs canonniers de l'exercice 2016-2017. Auteure de 27 réalisations toutes compétitions confondues, la star Argentine devance de trois unités. Le canonnier uruguayen du PSG est resté muet lors de la victoire à Rennes (1-0). Sur la troisième marche du podium, on retrouve Borussia Dortmund ) et Bayern Munich ), qui ont chacun marqué 20 buts.Lors du nul de Manchester United face à Liverpool (1-1),a inscrit son 14e but en Premier League . Le géant suédois figure à la cinquième position des meilleurs artificiers (19), devant. Double buteur pour l' OL , battu à Caen (3-2), l'international tricolore a marqué 18 buts cette saison, soit autant que Real Madrid ), buteur sur penalty à Séville (1-2), Manchester City ), FC Barcelone ), double buteur avec le Barça, et(AS Rome).1. Lionel Messi : 27 buts (1,12 but/match)2. Edinson Cavani : 24 buts (0,96)3. Pierre-Emerick Aubameyang : 20 buts (0,91)4. Robert Lewandowski : 20 buts (0,83)5. Zlatan Ibrahimovic : 19 buts (0,66)6. Cristiano Ronaldo : 18 buts (0,85)8. Sergio Agüero : 18 buts (0,78)9. Luis Suarez : 18 buts (0,72)10. Edin Dzeko : 18 buts (0,67)