Neymar, Messi, Pogba... Les dix joueurs les plus chers du marché !

Basé sur des critères comme les performances, l'âge et le contrat, le CIES a dévoilé son classement des stars de la planète les plus chères sur le marché des transferts. Et le grand vainqueur se nomme: la valeur de l'attaquant brésilien du FC Barcelone est estimée à 246,8 millions d'euros. Il devance assez nettement son coéquipier, qui vaut 170,5 millions d'euros.Devenu l'été dernier le transfert le plus cher de l'histoire,complète le podium. Acheté par Manchester United pour la somme de 120 millions d'euros, le milieu tricolore a depuis pris de la valeur : il coûte aujourd'hui 155,3 millions d'euros. Un autre Français figure dans le Top 10. Courtisé par plusieurs cadors européens,est même quatrième avec une valeur fixée à 150,4 millions d'euros.Derrière(145,2) et(139,2),pointe à la septième position avec une valeur estimée à 126,5 millions d'euros. Le Portugais garde la cote, mais son âge (31) et la signature d'un nouveau contrat avec le Real Madrid expliquent qu'il ne figure pas sur le podium. Les futures starsetdevancentdans un Top 10 où tous les joueurs atteignent les trois chiffres.1. Neymar : 246,8 millions d'euros2. Lionel Messi : 170,5 millions d'euros5. Luis Suarez : 145,2 millions d'euros6. Harry Kane : 139,2 millions d'euros7. Cristiano Ronaldo : 126,5 millions d'euros8. Paulo Dybala : 113,8 millions d'euros9. Dele Alli : 110,5 millions d'euros10. Eden Hazard : 101,5 millions d'euros