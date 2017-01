Montpellier : Nicollin en remet une couche sur Hantz

"Loulou" regrette qu'il ait affiché en public son mal-être. "Il est susceptible ? Il ne pense qu'à sa gueule ! Durant la conf' de presse, il aurait mieux valu qu'il parle de son équipe qui avait été pitoyable à Nantes en Coupe de la Ligue (3-1). Après la trêve, on perd encore, on en prend cinq à Lyon , et il faudrait le décorer de la Légion d'honneur ? Aujourd'hui, un président n'a plus le droit de rien dire. Il faut qu'on se taise... Tout le monde accepte, en revanche, qu'on triple la prime après la victoire contre le PSG . Je ne peux pas supporter." Bonjour l'ambiance...