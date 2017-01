CAN 2017 : la Côte d'Ivoire en panne d'inspiration contre le Togo

En première période, les Ivoiriens se sont montrés plus ambitieux que leurs adversaires sans à se procurer de réelles occasions. Malgré quelques opportunités en seconde période pour les deux équipes et notamment une tête de Serge Aurier en fin de match (88e), la rencontre s'est terminée sur un match nul et vierge. Dans le même groupe, le Maroc affronte la République démocratique du Congo dans la soirée (20h00).