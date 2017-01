Cameroun : Roger Milla dézingue certains internationaux

"Vous ne pouvez pas faire de chantage à votre pays. Cela, jamais de la vie. S'ils préfèrent jouer dans leurs clubs, ils resteront dans leurs clubs et c'est tout. Le Cameroun est plein de joueurs, on n'a pas de souci de ce côté (...) Ils sont fils du Cameroun et le seront toujours. C'est grâce au Cameroun qu'ils seront demain de grands footballeurs. S'ils ne sont pas en équipe nationale, il n'y a aucun grand club qui va les recruter", a expliqué l'ancien international camerounais.