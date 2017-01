Strasbourg : un milieu d'Orléans recruté (Officiel)

Le footballeur de 22 ans a paraphé un contrat de quatre ans et demi en faveur du RCSA, sixième de Ligue 2 . "Je suis très content de rejoindre le Racing. Le projet du club est très séduisant et les résultats de l'équipe sont bons. Le fort engouement populaire a aussi pesé dans la balance, lors de mon choix. Tout est réuni ici pour travailler sereinement et poursuivre ma progression." L'international Espoirs ivoirien portera le numéro 8 en Alsace.