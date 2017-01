Man Utd : Depay est trop cher pour l'OL, mais Aulas s'accroche

"Pour le moment, leur demande n'est pas dans nos cordes. On aura tout tenté. Memphis a vraiment envie de venir à Lyon, ce qui n'était pas forcément le cas, il y a quelque temps", a-t-il expliqué. Il admet néanmoins "s'accrocher" et espère que le vent va tourner : "Il faudrait qu'on sache à la fin de la semaine si les choses peuvent se faire", a-t-il ajouté.La dernière offre lyonnaise serait de 15 millions d'euros, plus des bonus. Manchester United attendrait 20 millions d'euros pour le laisser partir.