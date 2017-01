Bayern Munich : Robben aurait pu rejoindre la Chine

Le milieu offensif néerlandais a confirmé ce mardi qu'il avait été approché il y a quelques semaines par un club chinois. "Je passe des bons moments avec le Bayern Munich et je joue dans un des meilleurs clubs du monde. Je ne voulais pas partir à mon âge (32 ans) (...) Un transfert en Chine n'est pas anodin. Ça signifie que votre carrière est terminée. Je veux continuer à jouer au plus haut niveau le plus longtemps possible (...) Je ne comprends pas les joueurs qui vont en Chine alors qu'ils ont 27 ou 28 ans. Ces mecs sont au top de leur carrière. C'est un vrai gâchis. Vous n'avez qu'une carrière (...) Ils offrent tellement d'argent que ça peut vous amener à réfléchir", a expliqué le joueur bavarois.