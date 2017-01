Monaco : un détail a fait capoter le transfert de Falcao vers la Chine

Le patron du Tianjin Quanjian, Shu Yuhui, a confirmé que son club était sur le point d'obtenir les signatures du buteur monégasque et de Raul Jimenez Benfica Lisbonne ) avant l'annonce du nouveau règlement pour le championnat chinois. "Les contrats étaient rédigés, le prix et le salaire avaient été discutés (...) Ils étaient prêts à signer et ensuite nous avons reçu le signal de l'entrée en vigueur des restrictions (...) Nous n'avions pas d'autre choix, il fallait changer nos plans", a expliqué le dirigeant sur la chaîne du club. Seuls trois joueurs étrangers pourront être alignés en même temps à l'avenir, ce qui limite considérablement les ambitions des puissants clubs chinois.