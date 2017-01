Lille : Lopez évoque le mercato et les ambitions du club

Concernant le mercato, l'homme d'affaires s'est montré plus clair que lors de la conférence de presse de présentation. "On ne va pas bouleverser l'équilibre en place. On va recruter deux à quatre joueurs. Aucun recrutement ne sera fait avant le passage devant la DNCG, qui doit d'abord donner son accord. On préfère attendre pour faire signer un joueur qui rentre pleinement dans le projet plutôt que recruter pour recruter (...) Mais le budget sera revu à la hausse, à la hauteur de nos ambitions (...) Même si le PSG sera toujours un peu au-dessus car c'est une des meilleures équipes européennes. Toutefois, dans une saison serrée, on pourrait les titiller", a prévenu le nouveau patron des Dogues.