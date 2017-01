OL : Genesio et la piste Depay

"On est toujours en discussions. Je pense que les choses avancent mais rien n'est fait pour l'instant. La priorité ? Depuis un moment, oui, depuis qu'on s'est posé la question de savoir dans quel secteur on souhaitait renforcer l'équipe. On verra comment les choses vont évoluer (...)", a expliqué le coach lyonnais sur RMC avant d'évoquer l'éventualité de l'arrivée d'une doublure pour Alexandre Lacazette . "Pour trouver une doublure à Alex, il faut trouver un joueur qui accepte de ne pas être titulaire, qui est un renfort, qui soit disponible. Ça fait beaucoup de critères difficiles à réunir. On a aussi des joueurs dans l'effectif, dans un système un peu différent, pour pallier une éventuelle absence d'Alex", a-t-il poursuivi.