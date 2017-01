L'OM lance son mercato avec Sanson (Officiel)

Le MHSC a fini par craquer pour Morgan Sanson. Après de longues négociations, "Loulou" Nicollin a accepté de céder son milieu à l'Olympique de Marseille. Via un communiqué, le club phocéen nous apprend qu'un accord avait été trouvé entre les deux parties autour d'un transfert de 9 millions d'euros, plus 3 millions de bonus. Le joueur de 22 ans passera ce mercredi sa visite médicale au centre Robert Louis-Dreyfus."Je suis très heureux que le premier joueur qui nous rejoint à l'occasion de ce mercato soit un des plus prometteurs talents du football français. Nous souhaitons aussi miser sur des jeunes joueurs qui accompagneront le projet d'OM Champion jusqu'à l'atteinte de nos objectifs", s'est félicité le président phocéen Jacques-Henri Eyraud sur le site internet du club.Avec le renfort de l'ancien Manceau, l'OM à la sauce américaine lance son opération reconquête, avant peut-être le retour de Dimitri Payet. Pour Morgan Sanson, qui évoluait depuis quatre saisons dans l'Hérault, cette nouvelle étape dans sa carrière doit lui permettre de franchir un cap. Cette saison, le natif de Saint-Doulchard a marqué 3 buts et délivré 5 passes décisives en Ligue 1