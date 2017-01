Pogba, Griezmann, Martial... Les dix Français les plus chers du marché

Selon le CIES, deux stars tricolores coûtent plus de 100 millions d'euros. Seulement devancé par Neymar et Lionel Messi vaut 155,3 millions d'euros, soit davantage qu'. L'attaquant de l' Atletico Madrid dispose d'une valeur de 150,4 millions d'euros. Vendu par Monaco à Manchester United pour 80 millions d'euros (bonus compris),possède aujourd'hui une cote de 92,5 millions d'euros.Sur la lancée de son titre de champion d'Angleterre avec Leicester,rayonne avec Chelsea . La valeur de l'ex-Caennais est estimée à 74,5 millions d'euros. Brillant avec le Borussia Dortmund suit à la cinquième place avec une valeur de 71 millions d'euros. C'est plus que le Madrilène(64) et le Barcelonais(47,7).Susceptible de quitter l'Olympique Lyonnais en fin de saison,vaut 45,6 millions d'euros, une somme qui ne devrait pas effrayer ses courtisans. Convoité par l'Olympique de Marseille est lui estimé à 40,9 millions d'euros, un juste prix pour le milieu offensif de West Ham United. Ce Top 10 est complété par, l'avant-centre merengue coûtant 37,5 millions d'euros.1. Paul Pogba : 155,3 millions d'euros2. Antoine Griezmann : 150,4 millions d'euros3. Anthony Martial : 92,5 millions d'euros4. N'Golo Kanté : 74,5 millions d'euros5. Ousmane Dembélé : 71 millions d'euros6. Raphaël Varane : 64 millions d'euros7. Samuel Umtiti : 47,7 millions d'euros8. Alexandre Lacazette : 45,6 millions d'euros9. Dimitri Payet : 40,9 millions d'euros10. Karim Benzema : 37,5 millions d'euros