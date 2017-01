OL : Fofana annonce sa retraite ! (Officiel)

"J'ai vraiment tout essayé mais aujourd'hui je suis malheureusement obligé de constater que ce n'est plus possible. L'état dans lequel est ma cheville ne me permet plus de jouer au football, a déclaré le milieu de 25 ans. J'ai eu plusieurs interventions, fait tous les efforts possibles, pris tout le temps nécessaire mais le bilan est là. C'est un terrible constat mais j'ai été déclaré inapte à la pratique du football. "