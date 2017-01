OM : les premiers mots de Sanson

"Le projet me paraît cohérent. C'était normal pour moi de venir à l'OM pour poursuivre ma progression. Je suis jeune et j'ai besoin de jouer pour progresser. (...) L'OM est un très grand club du championnat, c'est encore un plus grand club avec ce projet. Venir dans cet OM va me faire progresser", a-t-il notamment déclaré. Il semble particulièrement déterminé à prouver sa motivation aux supporters : "Je suis quelqu'un qui mouille le maillot. Quand j'ai un écusson sur le maillot, je suis prêt à aller jusqu'à la mort pour le club."