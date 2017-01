Dijon : un milieu sud-coréen en renfort (Officiel)

Le joueur de Suwon Samsung Bluewings, qui est âgé de 22 ans, signera un contrat de trois ans et demi avec le club bourguignon. "Il voulait à tout prix venir jouer en Europe et nous sommes très heureux qu'il ait choisi le DFCO. Quand on a su que c'était réalisable, nous avons redoublé d'effort pour finaliser ce dossier prioritaire. Il n'est jamais évident de s'acclimater à un nouveau pays, à une nouvelle culture et à un football différent. Nous allons tout faire pour l'accueillir au mieux et l'aider à s'adapter rapidement", a réagi le président Olivier Delcourt.