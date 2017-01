Ligue 1 : Nantes sur sa lancée contre Caen

L'attaquant argentin Emiliano Sala a marqué le seul but de la rencontre (65e). Grâce à cette quatrième victoire consécutive, les Canaris de Sergio Conceição remontent à la onzième place avec 25 points et comptent cinq unités de plus qu'Angers (18e). Les Normands sont eux quinzièmes avec 21 points.