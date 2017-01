CAN 2017 : le Cameroun vient à bout de la Guinée-Bissau

Surpris en début de partie par un but de Piqueti (13e), les Lions Indomptables ont renversé la rencontre grâce à des réalisations de Sebastien Siani (61e) et Michael Ngadeu-Ngadjui (79e). Ce succès offre aux partenaires de Benjamin Moukandjo la première place du groupe A avec quatre points, devant le Burkina Faso et le Gabon qui comptent deux unités. Lors de la dernière journée face aux Gabonais, le Cameroun n'aura besoin que d'un nul pour accéder aux quarts de finale.