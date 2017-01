OL : Depay est arrivé dans le Rhône

Memphis Depay est arrivé à Lyon pour discuter des termes de son futur contrat avec l'OL, assisté de ses agents qui arriveront ce jeudi. pic.twitter.com/yIAxf3NDyK — Olympique Lyonnais (@OL) 18 janvier 2017

La venue de l'international néerlandais ne fait plus aucun doute. Sous réserve de la visite médicale, le footballeur de 22 ans devrait s'engager pour quatre ans et demi, indique le journal L'Equipe. Pour s'attacher les services de l'ancienne star du PSV Eindhoven, les Gones devraient dépenser 16 millions d'euros, hors bonus, pour un transfert total d'un peu plus de 20 millions d'euros.