"Pas préoccupé" par cette contre-performance, le coach français Zinedine Zidane attend une réaction de ses troupes. "Je suis le responsable et je dois chercher les solutions. Peut-être que nous avions besoin de perdre. Désormais, il faut renverser cette situation et trouver une solution. Il faut garder son calme, être serein et continuer à travailler comme nous l'avons fait jusqu'à aujourd'hui. Le groupe est touché, mais il faut mettre beaucoup plus d'intensité et d'énergie pour se défaire de cette petite déception."