Un Mancunien à Lyon, une nouvelle désillusion pour le Real... Le Tour d'Europe de la presse

FRANCE

ITALIE

ESPAGNE

ANGLETERRE

On commence avec le journal L'Equipe qui annonce que "l'OL passe à l'attaque" avec l'arrivée imminente de Memphis Depay. L'ailier néerlandais de Manchester United doit être transféré dans le Rhône contre 16 millions d'euros, hors bonus, et parapher un contrat de quatre ans et demi.Derrière les Alpes, le quotidien Tuttosport indique que Paulo Dybala s'apprête à signer un nouveau contrat en faveur de la Juventus Turin . L'attaquant argentin s'engagera jusqu'en 2021 avec la Vieille Dame, une annonce qui interviendra après le choc contre la Lazio Rome ce dimanche.On enchaîne avec As qui s'exprime, avec une photo de Sergio Ramos en plein désarroi, sur la nouvelle défaite du Real Madrid face au Celta Vigo (1-2), en quart de finale aller de la Coupe du Roi . Les Merengue devront rebondir la semaine prochaine en Galice pour accéder au dernier carré.Pour finir, le Daily Mirror parle de la qualification de Liverpool en FA Cup aux dépens de Plymouth (1-0). Grâce à une réalisation de Lucas Leiva , le club de la Mersey se donne le droit de poursuivre sa route et accueillera au tour suivant Wolverhampton, formation de deuxième division.