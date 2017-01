MU, Barça, Real... Les clubs les plus riches de la planète !

Le Real Madrid n'est plus le club le plus riche. Selon une étude révélée par le cabinet Deloitte, ce statut revient à Manchester United. Lors de la saison 2015-2016, la formation mancunienne a généré 689 millions d'euros de revenus, contre 620,1 millions d'euros pour l'écurie merengue. La Casa Blanca occupait la première position depuis l'exercice 2004-2005. Entre les deux, on retrouve le FC Barcelone , qui conserve d'une courte tête la deuxième place grâce à des revenus estimés à 620,2 millions d'euros.Quatrième l'an dernier, le PSG perd deux rangs. Fort tout de même de 520,9 millions d'euros de revenus, le club de la capitale est devancé par le Bayern Munich (591) et Manchester City (524,9). Ce Top 10 est marqué, sans surprise, par la domination de la Premier League qui place cinq équipes, avec également Arsenal (468,5), Chelsea (447,4) et Liverpool (403,8). La Juventus Turin , qui a engendré 341,1 millions d'euros de revenus, sauve l'honneur d'une Serie A en retrait.1. Manchester United : 689 millions d'euros2. FC Barcelone : 620,2 millions d'euros3. Real Madrid : 620,1 millions d'euros4. Bayern Munich : 591 millions d'euros5. Manchester City : 524,9 millions d'euros7. Arsenal : 468,5 millions d'euros8. Chelsea : 447,4 millions d'euros9. Liverpool : 403,8 millions d'euros10. Juventus Turin : 341,1 millions d'euros