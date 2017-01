Barça : Enrique vole au secours de Neymar

"Pour moi, il garde suffisamment de personnalité pour être un joueur déterminant. Il va sans aucun doute améliorer ses statistiques. Mais il apporte beaucoup plus que des buts à l'équipe. Il apporte des passes décisives, des débordements, du travail défensif, s'est félicité le technicien catalan en conférence de presse. Pour moi, il fait une bonne saison", a-t-il expliqué. Et d'ajouter : "Ce que je vois de lui me ravit. Indépendamment du fait que ses statistiques soient bonnes ou non en matière de buts, il garde cette même joie à l'entraînement, dans sa vie de tous les jours ou en jouant."