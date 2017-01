CAN 2017 : le Sénégal premier qualifié pour les quarts

Après un but de Sadio Mané (9e), le milieu de Saint-Etienne Henri Saivet a marqué sur un superbe coup franc direct (14e). Cette deuxième victoire en deux journées permet à la sélection d'Aliou Cissé d'être en tête du groupe B avec six points, devant la Tunisie (3 pts), et donc d'accéder au Top 8 de l'épreuve.