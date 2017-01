L'OM doit s'activer pour Payet, le Barça peut remercier Neymar... Le Tour d'Europe de la presse

FRANCE

ITALIE

ESPAGNE

ANGLETERRE

On débute avec le journal La Provence et la suite du feuilleton Dimitri Payet. Nos confrères déclarent que c'est "à l'OM de jouer" pour assurer le retour du milieu de terrain français. "En délicatesse à West Ham, le Réunionnais attend que le club olympien accélère pour finaliser sa venue."Le quotidien Tuttosport dresse la liste des joueurs convoités par la Juventus Turin. Alors que Riccardo Orsolini a passé hier sa visite médicale, la direction de la Vieille Dame lorgnerait dans les mois à venir Gianluigi Donnarumma Milan AC ), Marco Verratti PSG ) et Corentin Tolisso (OL).Au-delà des Pyrénées, Sport revient sur la victoire du FC Barcelone sur le terrain de la Real Sociedad (1-0), lors du premier acte des quarts de finale de la Coupe du Roi. Grâce à un penalty de Neymar , les Blaugrana ont pris une option pour le dernier carré de la compétition.Pour terminer, le Daily Mirror rapporte les déclarations de Jean-Michel Aulas , le président de l'Olympique Lyonnais, au sujet de Memphis Depay . Pour le dirigeant des Gones, l'ailier néerlandais de Manchester United va devoir montrer son "immense talent." Sa venue est imminente.