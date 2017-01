OL-OM, Man City-Tottenham... Le programme TV du week-end

Une réaction pour le Real et la Juve ?

On commence avec la 21e journée de Ligue 1 et le déplacement du PSG à Nantes , samedi à 17 heures sur Canal + Sport et BeIN Sports 1. Troisième à trois points de Monaco et Nice , le club de la capitale veut poursuivre sa belle série face à des Canaris retrouvés. Dimanche, dès 21 heures sur Canal +, l'Olympique Lyonnais (4e) accueillera l'Olympique de Marseille (6e) pour une affiche excitante entre deux candidats aux places européennes.A l'occasion de la 22e journée de Premier League, Manchester City (5e) reçoit Tottenham (2e), samedi à 18h30 sur la chaîne SFR Sport. Les deux formations sont séparées par trois points. Les Citizens veulent réagir après la claque à Everton (0-4), tandis que les Spurs envisagent un septième succès consécutif. Dimanche, à 17h30 sur SFR Sport, on surveillera la performance du leader Chelsea , sept unités de mieux que Tottenham et Liverpool , face à Hull City (18e).Lors de la 19e journée de Liga , le Real Madrid défie à Santiago-Bernabeu Malaga, samedi à 16h15 sur BeIN Max 8. La Maison Blanche de Zinedine Zidane tentera de se remettre sur de bons rails après sa première défaite à Séville (2-1). En tête du classement, le club merengue ne compte que deux points d'avance sur le Barça (3e). Les Blaugrana se rendent au Pays Basque pour affronter Eibar, dimanche à 20h45 sur BeIN Sports 1.Pour terminer, la 21e journée de la Serie A propose une opposition intéressante et dangereuse pour la Juventus Turin contre la Lazio Rome (4e), dimanche à 12h30 sur BeIN Max 5. Surprise par la Fiorentina (2-1), la Vieille Dame n'a plus qu'un point d'avance sur l'AS Rome. La Roma, justement, reçoit Cagliari, dimanche à partir de 20h45 sur BeIN Max 6. Pour l'occasion, les joueurs de Luciano Spalletti peuvent signer une quatrième victoire consécutive.