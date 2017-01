Montpellier : les premiers mots de Mukiele et Ikoné

"J'ai énormément d'objectifs, je suis venu ici pour progresser et jouer le plus rapidement possible. Jouer en Ligue 1 était un objectif que j'avais et je suis heureux d'avoir pu signer à la trêve hivernale", a déclaré le défenseur transfuge de Laval. "Je suis venu pour avoir du temps de jeu et parce que le projet me plaisait. Je suis prêt. Le plus important c'est de gagner après c'est de marquer et de faire marquer. J'espère jouer et faire de bonnes choses ici", a pour sa part indiqué le milieu offensif prêté par le PSG.