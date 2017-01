"Hier, nous avons fait une séance importante, avec du travail tactique. Je lui ai expliqué ce que j'attendais de lui et il l'a compris. Il faut qu'il emmagasine les consignes de jeu de sa nouvelle équipe, tout simplement. Ca va se faire rapidement", a-il expliqué aux journalistes présents. Et d'ajouter : "C'est un des jeunes espoirs français, il peut aller très loin. C'est pour ça qu'il nous intéressait. Il faut être capable, dans ce projet, d'attirer ce genre de joueurs. Un jeune joueur français, c'est un symbole important pour nous. Il a bien récupéré de son épreuve, la blessure. Il est très motivé, il a une vision au-dessus de la moyenne, il est capable de jouer en une touche, capable de jouer vers l'avant..."Le technicien phocéen est notamment satisfait de voir arriver un joueur pouvant s'intégrer facilement : "On ne recrute pas que des joueurs, on recrute des hommes. On a eu que des bons échos sur lui."