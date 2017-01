OL : les premiers mots de Depay

À cette occasion, Jean-Michel Aulas a donné des précisions sur l'accord qu'il avait trouvé avec Manchester United : "Le transfert a une partie fixe de 16 millions d'euros payables rapidement plus 6 millions d'euros de bonus, comme un titre de champion, les qualifications en C1 ou en C3. Il y a également 3 millions d'euros de bonus en plus s'il prolonge son contrat avec nous à un moment donné", a-t-il déclaré.Le Néerlandais a pour sa part expliqué pourquoi il avait choisi de rejoindre Lyon : "Le projet de l' OL était plus complet que les autres clubs. J'ai senti que c'est ici que je devais venir. Je suis tous les championnats et je sais que l'OL est un grand club qui a gagné des titres", a-t-il indiqué. Il ne s'inquiète visiblement pas de son adaptation : "Je suis jeune, je n'ai pas plus de pression que ça. Je suis ici pour gagner en confiance. C'est un honneur d'être ici. (...) Je veux marquer des buts, prendre du plaisir et jouer dans ce magnifique stade", a-t-il ajouté.Il espère enfin pouvoir disputer la rencontre face à l'OM, prévue dimanche (21h00) : "Je sais que le match de dimanche est capital. J'espère pouvoir figurer même si j'ai besoin d'un peu de rythme."