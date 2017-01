PSG : Di Maria ne compte pas rejoindre la Chine

"Je suis très bien ici, ma famille aussi, et il me reste deux ans de contrat. C'est la première fois que j'ai l'occasion de m'exprimer depuis que les rumeurs sont sorties. Je le répète, je suis très content d'être ici, ma famille se sent bien également, ce qui est très important pour moi. Je vais donc honorer mon contrat jusqu'au bout. (...) Certains ont l'espoir d'aller jouer en Chine, où il y a beaucoup d'argent, mais moi non, ça ne m'intéresse pas. Je préfère rester ici, où je suis heureux, et atteindre l'objectif que je me suis fixé : remporter la Ligue des Champions avec le PSG", a-t-il notamment indiqué.