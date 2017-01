Milan AC : van Basten compare le grand Milan au Barça de Messi

"On s'amusait tout le temps et pas seulement sur le terrain. C'était ça, notre secret. Ce qui me laisse le plus de regrets, c'est ma retraite. Elle m'a privé de grands triomphes. Notre cycle de domination sur l'Italie et le monde aurait pu durer trois ou quatre ans de plus et aurait fait passer celui du Barça de Messi pour peu de choses", a-t-il confié au quotidien.Pour rappel, les Lombards ont notamment remporté les éditions 1989, 1990 et 1994 de la C1.