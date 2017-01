Ligue 2 : Reims en échec, Troyes perd, Auxerre coule

Dans le haut de tableau, Troyes s'incline à Laval (1-0), alors que Sochaux n'a pas réussi à s'imposer face à Clermont (3-3). Pour Auxerre, rien ne va plus après une défaite à l'Abbé-Deschamps contre Bourg-en-Bresse (0-2). Les autres matches : Niort -Amiens (2-1), AC Ajaccio -Orléans (1-0), Le Havre -Gazélec Ajaccio (1-2). La rencontre entre Strasbourg et Tours a été reportée à cause du gel.