Bastia : l'analyse de Ciccolini

L'entraîneur du club corse estime que ce résultat aurait pu être bien plus positif avec un peu plus de réussite. "Au vu de la première mi-temps ce n'est pas cher payé, on aurait pu tuer le match. Après, avec la deuxième mi-temps à 10, on est content d'avoir fait match nul face à une bonne équipe (...) On joue chaque fois avec une défense différente c'est compliqué, mais il faut arrêter de se lamenter et travailler. Ce n'est qu'un point, on a montré beaucoup de choses et de solidarité (...) Ce soir le mauvais point c'est l'expulsion de Yannick, un joueur très important (...) Le peu de public qu'il y avait nous a bien soutenus, quand on souffre c'est très important", a souligné le coach bastiais.