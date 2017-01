West Ham : Lloris évoque la situation de Payet

Interrogé par SFR Sport sur la situation inconfortable de l'international français qui s'entraîne actuellement à l'écart du groupe, Hugo Lloris a livré son point de vue. "On est davantage focalisé sur notre propre quotidien, mais après Dimitri, c'est mon coéquipier en sélection et également quelqu'un avec qui je m'entends très bien. C'est une situation assez surprenante, mais on en saura peut-être un peu plus dans un petit moment. Il ne s'est pas encore exprimé sur ce sujet-là, et cela appartient au club de West Ham et à Dimitri par rapport à tout ce qui se passe. Il est difficile d'avoir un jugement là-dessus", a expliqué le portier tricolore.