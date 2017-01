PSG : l'agent de Thiago Motta évoque l'avenir du Parisien

Interrogé par Il Milanista, Alessandro Canovi a évoqué les différentes options qui pourraient se présenter pour le joueur du PSG. "Son avenir ? Il n'est pas encore écrit, il y a encore tout le temps d'y penser et d'évaluer chaque alternative possible. La décision sera prise sans aucun doute en harmonie avec le PSG, aujourd'hui il est concentré sur la seconde partie de saison. Une hypothèse Milan ? Je ne crois pas. Même s'il y a beaucoup d'hypothèses : un retour en Italie, la MLS , la Chine, aller jouer dans un nouveau championnat, voire même la retraite. Ce qui est sûr, c'est qu'il veut jouer à fond ses six derniers mois au PSG. Le respect pour ce club est énorme et tout sera décidé en commun accord", a expliqué le représentant du joueur.