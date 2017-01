Nice : Balotelli dénonce les cris de singe de Furiani

"J'ai une question pour le peuple français. Est-il normal que les supporters de Bastia fassent des cris de singe et "uh uh" durant tout le match et que personne à la "commission de discipline" ne dise rien ?", a-t-il publié sur Instagram. Et d'ajouter : "Le racisme est-il donc légal en France ? Ou seulement à Bastia ? Le football est un sport fabuleux... Mais des personnes comme ces supporters de Bastia le rendent horrible ! Une vraie honte !"