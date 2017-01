Premier League : Liverpool chute à domicile contre Swansea

Les hommes de Jürgen Klopp ont-ils pris la rencontre par-dessous la jambe ? Toujours est-il qu'ils se sont faits surprendre et se sont inclinés 2-3. Llorente a inscrit les deux premiers buts pour les Gallois (48e et 52e), tandis que Firmino a réduit la marque et égalisé (55e et 69e). Enfin, Sigurdsson a inscrit le but victorieux pour les Jacks (74e).