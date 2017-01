Barça : le coût exorbitant de la prolongation de Messi

La concurrence de Manchester City et du PSG a obligé les dirigeants à augmenter considérablement la rémunération de l'Argentin. Une fois le contrat signé, ils devront effectivement débourser entre 70 et 80 millions d'euros par an. En net, cela représente un salaire compris entre 35 et 40 millions d'euros. On peut dès lors imaginer que le FC Barcelone devra envisager quelques sacrifices pour parvenir à équilibrer son budget.