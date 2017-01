Ligue 1 : Bordeaux et Metz renouent avec la victoire

Metz s'est ressaisi avec un succès contre Montpellier (2-0) et un doublé de Diabaté (14e, 19e). Dijon et Lille ont fait match nul (0-0), tout comme Guingamp et Rennes (1-1) malgré les buts de Diallo (39e) et Gourcuff (46e). Le match entre Caen et Nancy a été reporté. Les résultats de la soirée : Dijon 0-0 Lille, Metz 2-0 Nancy, Guingamp 1-1 Rennes, Bordeaux 1-0 Toulouse.