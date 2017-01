Milan AC : l'énorme salaire demandé par Raiola pour Donnarumma

Pour autant, les négociations ne sont pas gagnées d'avance. Selon le Sun, les Lombards devront faire face aux terribles exigences de Mino Raiola , l'agent du gardien international italien. L'agent exigerait une rémunération de 800 000 euros par mois pour son poulain, qui n'est âgé que de dix-sept ans. La Juventus de Turin, le PSG et plusieurs clubs anglais sont à l'affût, en ce qui concerne ce dossier, et on peut se demander s'il ne finira finalement pas par partir.