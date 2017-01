[VIDEO] Des cris de singes contre Balotelli à Bastia...

> Un moment capté par les caméras de beIN SPORTS https://t.co/aXGLH7xUjf pic.twitter.com/SfWTLDngSf — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 21 janvier 2017

"On connaît les matchs Bastia Nice . Pour avoir regardé le match, je n'ai rien entendu. Étrangement, il n'y avait pas une grosse ambiance pour ce genre de match et après je n'ai pas entendu de cris de singe. S'il y a eu ça, c'est grave, mais venant d'un joueur comme ça, vu le match qu'il a fait, je pense qu'il devrait se faire tout petit. Ça arrive de partout. Il arrive d'Italie. Je pense que là-bas aussi, pour y avoir joué, il y en a. Non, ce n'est pas spécifique à Bastia. Je n'ai rien entendu. Je trouve ça petit vu son match plus que médiocre. Il s'est cherché une excuse. On l'a vu à l'échauffement, il s'est chambré avec le public. Même s'il y a deux-trois énergumènes qui font des cris de singe, c'est un très bon public. Mis à part le drapeau de Lucas (en août dernier, un supporter bastiais avait asséné un coup de manche de drapeau sur la tête du joueur du PSG , Ndlr) qui a été sanctionné par les supporters, il n'y a rien eu. La pièce sur Jean-Louis Leca à l'aller (le gardien corse avait reçu une pièce lors de Nice-Bastia, Ndlr), on n'en a pas parlé. C'est dommage de voir un mec comme Fabien Lévêque (un journaliste de France Télévision, Ndlr) en parler. Il parle mais il n'était pas au stade. Il a juste repris le message de Balotelli. Je trouve ça petit de sa part aussi. Je ne suis peut-être pas objectif car c'est mon ancien club mais je trouve qu'on en fait une affaire bien plus importante qu'elle n'est. Et je le répète, vu le match de Balotelli, il devrait plutôt se faire tout petit", a-t-il confié à beIN Sports.Les images de beIN Sports ont malheureusement confirmé les dires de l'Italien.