Les cris racistes bastiais, le dossier Payet... Le tour d'Europe de la presse

L'Équipe s'intéresse de près aux forces en présence, ce soir, lors du match OL-OM. Le quotidien estime que les deux clubs ont le couteau sous la gorge et doivent l'emporter, s'ils ne veulent pas subir un vrai coup d'arrêt. Le Parisien dénonce l'attitude des supporters bastiais vis-à-vis de Mario Balotelli , victime d'insultes à caractère raciste, et publie une interview de Thiago Silva Marca livre son analyse de la victoire du Real Madrid face à Malaga (2-1) et souligne combien Sergio Ramos a été le seul Madrilène à surnager. As plébiscite également la prestation du défenseur, décisif avec son doublé. Sport consacre quant à lui un dossier au match Eibar-Barça, invitant les Catalans à ne pas stopper leur série. Même son de cloche du côté du Mundo Deportivo.La Gazzetta dello Sport revient également sur l'accusation portée par Mario Balotelli contre les supporters de Bastia . Elle évoque également la sanction dont a été l'objet Marco Verratti , lequel a écopé d'un jaune à la suite d'une tête à ras de terre. Le Corriere dello Sport félicite Naples pour sa performance sur le terrain du Milan AC . Le SSC s'est imposé 2-1.Le Daily Star donne les noms des deux pistes privilégiées par Sunderland pour renforcer son effectif, cet hiver : Robbie Keane et Joleon Lescott sont sur les tablettes des Black Star. Patrick Vieira pourrait quant à lui prendre la place de David Moyes . Le Mirror révèle quant à lui que l'OGC Nice tente de souffler Dimitri Payet à l'OM, alors que les négociations s'éternisent concernant son transfert.